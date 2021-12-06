Путин попросил главу Красного креста помочь с признанием «Спутника» в мире

Президент РФ Владимир Путин обратился к главе Международной федерации обществ Красного Креста Фанческо Рокке с просьбой помочь с мировым продвижением российской вакцины против коронавируса (COVID-19) «Спутник V». По словам Путина, Москве нужно «как можно быстрее получить соответствующий сертификат от Всемирной организации здравоохранения».

«Необходимо добиться того, чтобы люди, которые привились российской вакциной „Спутник V“, имели возможность так же, как и люди, привитые другими вакцинами, свободно передвигаться по миру, чувствовать себя полноценными гражданами. Надеемся тоже и на вашу поддержку, чтобы обеспечить продвижение нашей вакцины», — заявил Путин в ходе встречи с Франческо Роккой, которая прошла в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил, что препарат «Спутник V» является «одним из самых безопасных и эффективных с точки зрения защиты человеческого организма от коронавируса».



Ваш покорный слуга сделал прививку „Спутником“ и ревакцинировался „Спутником“. У нас уже и назальная форма появилась, — обратил внимание Путин.

Разработанная Центром имени Гамалеи вакцина от COVID-19 Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») к настоящему времени одобрена и применяется в 71 стране. Однако до сих пор ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ни Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) ее не признали. В результате у привитых «Спутником» возникают трудности при посещении ряда стран.

В ноябре глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» до конца 2021 года. Но 4 декабря стало известно, что надежды господина Дмитриева не оправдаются, поскольку визит инспекторов ВОЗ в Россию для оценки вакцины состоится не ранее января следующего года.