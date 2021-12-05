Инвесторы готовы вложить в соцсеть Трампа более миллиарда долларов

В соцсеть, создаваемую экс-президентом США Дональдом Трампом, могут инвестировать более миллиарда долларов.

Уже получены соответствующие обязательства от «разнообразной группы институциональных инвесторов», сообщили в компании Трампа Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG) и созданной ею компанией для инвестиций Digital World Acquisition Corp.

В этой связи Трамп заявил, что миллиард долларов — важный сигнал большим технологиям, что цензуре и политической дискриминации скоро придет конец.

«TMTG обретет еще большую силу, защищаясь от тирании больших технологий», — приводит «РИА Новости» заявление бывшего главы Белого дома.

Марк Цукерберг, Дональд Трамп и Джек Дорси. © Игорь Ставцев / Коллаж / Ridus.ru

Напомним, в октябре Трамп объявил о планах запуска новой социальной сети под названием TRUTH Social («Соцсеть правды»). Ее планируется запустить в первом квартале 2022 года.

Как писал ранее «Ридус», после событий 6 января, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий, его аккаунты в Twitter и Facebook были заблокированы. В итоге экс-президент объявил о намерении создать собственную соцсеть.

Трамп считает, что его новое детище станет соперником «либерального медиаконсорциума» и даст отпор технологическим компаниям Кремниевой долины.