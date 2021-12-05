Российские теннисисты завоевали Кубок Дэвиса в третий раз

Победив в финале хорватов, российские теннисисты в третий раз выиграли Кубок Дэвиса.

Ранее сборная России завоевывала этот приз в 2002 и 2006 годах.

На этот раз победу российской команде принесли Андрей Рублев и Даниил Медведев.

Даниил Медведев © AP/TASS

Первый из них взял верх над Борной Гойо со счетом 6:4, 7:6 (7:5), а второй нанес поражение Марину Чиличу со счетом 7:6 (9:7), 6:2.

Финал проходил в Мадриде. На пути к нему россияне обыграли эквадорцев, испанцев, шведов и немцев.

Напомним, ранее Даниил Медведев победил в финале престижного турнира US Open. В заключительной встрече теннисист, которые занимает вторую строчку рейтинга ATP, обыграл лидера списка — серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

