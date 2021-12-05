Сбежавшего из подмосковной психбольницы осужденного задержали под Ростовом

В Ростовской области задержан 33-летний осужденный, сбежавший месяц назад из психиатрической больницы, находящейся в подмосковном Чехове.

Беглеца опознал по ориентировкам один из местных жителей и сообщил в полицию.

Как рассказала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские задержали мужчину на территории Аксайского района Ростовской области. Сопротивления он не оказывал.

Ранее сообщалось, что осужденный за убийство Кутузов находился на принудительном лечении с июня 2018 года. Он убил знакомого ножом во время распития спиртных напитков и был признан невменяемым.

Побег из клиники он совершил 4 ноября около 11 утра после конфликта с охраной.

Кутузов воспользовался заминкой среди охраны и сбежал во время прогулки. Сначала он запрыгнул на будку охранника, а затем перелез через забор. В 2016 году он уже предпринимал попытку побега, из-за чего был переведен в психбольницу с интенсивным наблюдением.