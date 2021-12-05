На видео попал мужчина, разбивший три полицейские машины в центре Москвы

Дебошир повредил сразу три полицейские машины в центре Москвы.

Его действия были зафиксированы камерой видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина идет вразвалочку по улице и внезапно бьет ногой по полицейскому автомобилю, припаркованному на тротуаре. Затем он пытается оторвать боковое зеркало и наносит по нему удары ногой.

При этом дебошир не скрывается, а спокойно идет навстречу двум полицейским, которые пришли за ним.

Как сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник, Элькан Б. был задержан за административное правонарушение и доставлен в отдел полиции на улице Большая Дмитровка. Выйдя оттуда, он принялся громить патрульные машины. Всего он нанес повреждения трем автомобилям.

По предварительным данным, мужчина был пьян, уточняет телеканал.

В результате гражданина вновь задержали, и теперь ему уже грозит уголовная ответственность.

Ранее «Ридус» писал о том, что двое сотрудников полиции, дежуривших возле входа в ГУ МВД по Москве, подверглись нападению со стороны уроженца Дагестана. Хотя мужчина и не был вооружен, он избил стражей порядка. По свидетельству очевидцев, нападавший даже попытался выхватить пистолет у одного из полицейских.