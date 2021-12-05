Жительница Екатеринбурга со сломанной ногой сломала в травмпункте руку

В Екатеринбурге 54-летняя Ирина пришла в травмпункт со сломанной ногой и в итоге сломала там руку из-за халатности врачей.

Теперь ее дочь Ольга собирается подать в суд на это медучреждение.

Как сообщает E1.ru, до травмпункта жительнице Екатеринбурга помогли добраться дочь и ее коллега. Однако на просьбу дочери завести пострадавшую в кабинет и помочь раздеться, медики ответили отказом.

«Я стою у кабинета, вдруг слышу дикий крик мамы. Потом уже закричал врач, чтобы я зашла», — рассказала Ольга в беседе с изданием.

По ее словам, оказалось, что на рентгене Ирине дали стул, чтобы она сняла обувь, однако до него ей пришлось прыгать на одной ноге, в результате чего она упала и сломала запястье.

Перелом © pixabay.com

Ольга сочла отношение медиков к ее матери халатным и обратилась к юристу, чтобы подать в суд на травмпункт.

Ранее сообщалось, что жительница Краснотурьинска Свердловской области отсудила у больницы 300 тысяч рублей за то, что получила удар током от оборудования, предназначенного для фототерапии.

«Ридус» также писал о том, что суд в Карелии обязал больницу возместить местной жительнице 1,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда за смерть сына, которому поставили неверный диагноз.

