Одномоторный самолет приземлился на автомобильном мосту в Германии

На юго-западе Германии 72-летнему пилоту одномоторного самолета пришлось совершить аварийную посадку на автомобильном мосту Шварцбахтальбрюкке в Рейнланд-Пфальце.

В результате воздушное судно столкнулось с ехавшим по трассе грузовиком.

Как сообщили в полицейском управлении города Пирмазенс, пилот получил легкие травмы.

Выяснилось, что во время полета из Франции в Нижнюю Саксонию у самолета внезапно отказал двигатель. Поэтому пилот был вынужден срочно решать, где совершить экстренную посадку.

Выбор пал на мост Шварцбахтальбрюкке, поскольку его высота составляет около 100 метров.

После приземления самолета автобан был полностью закрыт для движения, сообщила полиция в Twitter.

Ранее сообщалось, что французский легкомоторный самолет 30-х годов был вынужден приземлиться на пляже британского города Сидмут из-за отказавшего двигателя.

На видео также попала аварийная посадка одномоторного самолета на автомагистрали в Калифорнии.