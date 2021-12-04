СМИ: на митинге президента Турции уничтожили взрывное устройство

В турецком городе Сиирт, где проходил митинг президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сотрудники сил безопасности уничтожили взрывное устройство.

Как сообщает газета Cumhuriyet, бомба с дистанционным управлением была обнаружена под машиной полицейского, обеспечивавшего безопасность на митинге.

По данным издания, устройство обнаружили в последний момент и уничтожили незадолго до начала выступления Эрдогана.

Президент Турции прибыл в Сиирт, расположенный на юго-востоке страны, чтобы выступить перед своими сторонниками, уточняет газета.

Ряд других турецких СМИ, включая агентство Demirören, утверждают, что взрывчатку обнаружили и обезвредили не в Сиирте, а в городе Мардин на юго-востоке Турции. При этом взрывное устройство было действительно установлено под машиной полицейского, который нес службу во время митинга Эрдогана в Сиирте.

Реджеп Тайип Эрдоган. © ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС

Заместитель главы правящей Партии справедливости и развития Турции Хамза Даг уточнил в эфире телеканала CNN Turk, что взрывное устройство было заложено под автомобилем полицейского, работающего в Мардине. По словам Даг, машину планировалось взорвать по прибытии сотрудника полиции на митинг в Сиирт.



Ранее сообщалось, что Эрдоган поручил министерству иностранных дел объявить персонами нон грата послов 10 стран, включая США, ратующих за освобождение правозащитника Османа Кавалы. Ранее с таким призывом выступили посольства США, Канады, Германии, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции, Нидерландов и Новой Зеландии.

Позднее турецкий лидер назвал этот дипломатический кризис разрешенным. Этому поспособствовали заявления дипмиссий о невмешательстве в дела Турции.