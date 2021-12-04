Режиссер «Ночного дозора» назвал формат скринлайф будущим кинематографа

Киноформат скринлайф (screen life/"жизнь на экране") отражает нынешние реалии гораздо полнее, чем традиционная съемка, считает известный режиссер Тимур Бекмамбетов.

По его словам, это новый киноязык, который в будущем подхватят все.

Речь идет о формате, который помещает все действие фильма на экран смартфона, компьютера или планшета героев картины.

«Мы сегодня в цифровом пространстве проводим шесть — восемь часов — это означает, что большинство событий в нашей жизни происходят не в физическом мире, а в цифровом. Если кинематографист хочет сегодня рассказать о жизни современного человека, он будет вынужден показать его экран», — цитирует режиссера «РИА Новости».

Он подчеркнул, что поскольку мир изменился, должен измениться и язык кино, чтобы соответствовать реальности.

«Офлайн-кинопрокат не умрет, но он трансформируется. Я думаю, что скринлайф будет занимать все больше места в нише кинематографа», — заявил Бекмамбетов в ходе презентации книги «Скринлайф: в поисках нового языка кино» на книжной ярмарке non/fiction в Москве.

Тимур Бекмамбетов/© Гришкин Денис/Агентство «Москва»

Создатель «Ночного дозора» добавил, что скринлайф честнее, чем кино, ведь кино — это иллюзия. Он пояснил, что экран в кинотеатре — просто простыня, на которой спроецировано изображение, а в случае со скринлайфом, экран — это действительно экран, а не иллюзия другого пространства.

В феврале 2018 года Бекмамбетов рассказал о своем новом фильме «Профиль», включенном в программу «Панорама» Берлинского кинофестиваля. По его словам, вся история в этой картине разворачивается на экране компьютера. Режиссер отметил, что в ближайшем будущем все больше фильмов будут снимать именно в формате скринлайф, потому что жизнь в интернете уже неотделима от нас и во многом нас характеризует.

В мае 2017 года Бекмамбетов возглавил рейтинг самых коммерчески успешных российских режиссеров по версии журнала Forbes.

