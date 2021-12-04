Андрей Турчак переизбран секретарем Генсовета «Единой России»

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак был переизбран секретарем Генсовета «Единой России». Соответствующее решение было принято на заседании Генсовета, которое состоялось в рамках съезда партии.

Мы прошли через достаточное количество испытаний, несколько электоральных циклов, президентскую кампанию, голосование по поправкам в Конституцию, выборы в Госдуму. Каждый из вас эффективно и честно отработал на своем месте. Обещаю также честно отработать этот пятилетний срок, — обратился Турчак к участникам заседания.

Ранее он предложил кандидатуру Дарьи Лантратовой на должность замсекретаря Генсовета партии. По мнению Турчака, опыт Лантратовой поможет «нарастить интенсивность медийного сопровождения» всевозможных проектов единороссов.

«Дарья в настоящий момент работает на руководящей должности в Управлении президента РФ по общественным связям и коммуникациям. В сферу ее компетенций входит разработка и реализация государственной информационной политики, а также координация работы пресс-служб органов государственной власти. Уверен, она сможет повысить эффективность информационного блока партии», — сказал Андрей Турчак.



Всего в ходе заседания заместителями секретаря Генсовета также были избраны шесть человек: Дарья Лантратова, руководитель думской фракции Единой России Владимир Васильев, заместитель руководителя аппарата правительства Александр Грибов, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, сенатор Сергей Перминов и сенатор Александр Сидякин.