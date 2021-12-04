В Минпромторге рассказали, что электромобиль Tesla не выдерживает морозов

Американский электромобиль Tesla не приспособлен для российских морозов, поскольку запас его хода падает из-за низкой температуры, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Выступая на выставке «ЭКСПО-2020», он предположил, что через 20−30 лет транспортная отрасль будет состоять из симбиоза автомобильного и авиационного транспорта, однако для этого необходимо развивать технологии.

В частности, это касается электрических двигателей и батарей, отметил глава Минпромторга.

«Сегодня накопители энергии, к сожалению, особенно в наших условиях, имея в виду климатические условия, это еще до конца не устоявшаяся технология, есть куда двигаться», — цитирует его ТАСС.

В пример он привел электромобиль Tesla, который после зарядки должен пройти 400−450 км. «Могу сказать из собственного опыта: автомобиль постоял полтора часа на морозе, мороз был минус 30. Я еле доехал до дома, потому что вместо заявленных 450 км осталось меньше 100 км [запаса хода], а по факту — и того меньше», — рассказал министр.

Зарядное устройство © pixabay.com

Как отмечает агентство, Мантуров использует Tesla с 2020 года, но чаще всего передвигается на автомобиле Aurus российского производства.

Ранее сообщалось, что производитель электромобилей Tesla отзывает около 7 600 машин из-за потенциальных проблем с подушками безопасности.

«Ридус» также писал о том, что Toyota в партнерстве с китайским производителем BYD создает новый доступный электромобиль за 30 000 долларов. Начало производства ожидается в 2022 году.