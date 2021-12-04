Турчак предложил назначить Дарью Лантратову замсекретаря Генсовета ЕР

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил кандидатуру Дарьи Лантратовой на должность замсекретаря Генсовета партии. По его мнению, опыт Лантратовой поможет «нарастить интенсивность медийного сопровождения» всевозможных проектов единороссов.

Дарья в настоящий момент работает на руководящей должности в Управлении президента РФ по общественным связям и коммуникациям. Уже более 10 лет на государственной службе, в том числе — в аппарате правительства. В сферу ее компетенций входит разработка и реализация государственной информационной политики, а также координация работы пресс-служб органов государственной власти. Уверен, она сможет повысить эффективность информационного блока партии, — сказал Турчак.

Лантратова отметила, что для нее большая честь присоединиться к команде «Единой России».

«Сейчас важно выстраивать информационную работу вокруг тех инициатив, которые заложены в народной программе. Партией уже очень многое сделано. Об этом нужно рассказывать максимально подробно, используя все имеющиеся медийные инструменты. Нужно сделать так, чтобы результаты работы партии были видны и понятны каждому», — заявила Дарья.