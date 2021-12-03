Эксперт прокомментировал итоги встречи Путина с Памфиловой

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала главе государства о главных тенденциях избирательных кампаний этого года и представила предложения по модернизации избирательной системы.

Она отметила, что на этих выборах была очень высокая конкуренция. По ее словам, партий было 14 — не меньше, чем в 2016 году, а на региональных выборах мандаты получили 16 партий. При этом отказов было в три раза меньше.

Комментируя «Ридусу» итоги этой встречи, профессор Кубанского госуниверситета, доктор исторических наук Андрей Зайцев выделил один аспект, который, по его мнению, является важнейшим не только для России, но и для всех стран, претендующих на звание демократических.

«Соглашусь с мнением Эллы Памфиловой, что основной вопрос, основная проблема, которую нам надо решить в будущем, — это обеспечить высокий уровень доверия, чтобы механизм гражданского контроля был понятен каждому избирателю, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что система находится под гражданским контролем», — сказал Зайцев.

Он также отметил, что, хотя председатель ЦИК говорила о системе дистанционного электронного голосования — ДЭГ, представляется, что это утверждение справедливо по отношению ко всей избирательной системе страны.

Профессор подчеркнул, что благодаря применению в России современных комплексов обработки избирательных бюллетеней — КОИБов, видеонаблюдения, того же ДЭГ, уровень технического обеспечения российских выборов уже превосходит многие страны. Причем это мнение не только отечественных экспертов, но и зарубежных наблюдателей, добавил он.