Временно трудоустроиться можно будет через портал «Работа в России»

С помощью портала «Работа в России» граждане РФ смогут трудоустроиться на общественные работы.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда, подготовлен проект приказа, закрепляющий единые требования к оказанию услуги по направлению граждан на общественные работы с использованием единой цифровой платформы.

«Электронный формат позволит безработным и ищущим работу гражданам ускорить процесс трудоустройства для временного заработка», — приводит сообщение «РИА Новости».

Для трудоустройства на оплачиваемые общественные работы, потребуется лишь направить заявление в электронной форме через портал «Работа в России». В результате граждане будут освобождены от необходимости предоставлять документы, поскольку их данные будут загружаться в систему за счет межведомственного взаимодействия.

Платформа также обеспечит информирование граждан о доступных временных вакансиях.

Ранее в Минтруде сообщили, что в сентябре число занятых в стране составило 72,3 миллиона человек, а безработных — 4,3%. Cреднедушевые номинальные доходы населения выросли на 15,5% - с 34,9 тысяч рублей до 40,4 тысяч рублей.

Также «Ридус» писал о том, что россиянам могут начать выделять деньги при переезде в другой регион с целью трудоустройства. С такой инициативой выступил Минтруд.