В Москве проходит выставка в поддержку женщин, страдающих онкологией

Люди, которые «победили рак, стали фотомоделями, а также стараются всячески привлекать к себе внимание», заслуживают восхищения, поскольку они «демонстрируют желание жить». Об этом сообщил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ Дмитрий Карпин, комментируя стартовавший в марте 2021 года всероссийский проект «Химия была, но мы расстались», посвященный женщинам, которые столкнулись с онкологическими заболеваниями.

В рамках проекта был запущен сайт «мояфототерапия.рф», где женщины, победившие онкологию, рассказали свои истории о борьбе с болезнью, а затем приняли участие в фотосессии. Портреты бывших пациенток выставлены на станции метро «Каширская» в Москве.



«Мы всегда готовы поддерживать выставки и другие проекты пациентов, ведь очень важно показать всем людям, что рак победим, его можно вылечить на ранних стадиях. Мы обязательно победим онкологию, если к борьбе подключатся все наши сограждане», — сказал Карпин.

«Запуская проект „Химия была, но мы расстались“, я хотела показать, как много среди нас женщин, переживших или переживающих онкологические заболевания. В ходе интервью с героинями я узнавала ужасные вещи: как они скрывали диагноз от родных, как их увольняли с работы, как от них уходили мужья в момент, когда эти женщины больше всего нуждались в поддержке. Эта выставка для нас возможность дать этим женщинам голос, рассказать всему миру об их смелости, силе и красоте. Я благодарю каждую из своих героинь за храбрость и вдохновение и верю, что совсем скоро мы сможем говорить о раке открыто», — добавила автор проекта Ольга Павлова.

В 2022 году проект «Химия была, но мы расстались» продолжит свое развитие в различных регионах России. Следующие выставки пройдут в Татарстане, Башкортостане и Красноярском крае.

