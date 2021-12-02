Захарова поставила на место грузинскую журналистку

Во время пресс-подхода главы МИД РФ Сергея Лаврова к российским СМИ в Стокгольме грузинская журналистка телеканала «Рустави 2» Тамара Нуцубидзе стала задавать вопрос на английском языке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала ей на то, что она просила принять участие в конференции на русском языке.

«Тамара, извините, пожалуйста, когда вы просили принять участие в конференции, говорили по-русски», — обратилась к журналистке Захарова. «Это проблема?» — ответила та.

Захарова объяснила, что здесь находятся российские журналисты и вновь предложила Нуцубидзе перейти на русский. Однако грузинка продолжила стоять на своем и выразила желание задать вопрос на английском, пишет «РИА Новости».

«В следующий раз, когда будете проситься, тоже по-английски, хорошо?» — поставила ее на место Захарова.

Ранее Захарова ответила на реакцию Киева на назначение Натальи Поклонской послом РФ в африканском государстве Кабо-Верде. «В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия „не спрячется и в Африке“. Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», — написала она в своем Telegram-канале.