Суд в Петербурге отклонил иск к журналисту за слова о «тупых белорусах»

Приморский районный суд Петербурга не удовлетворил иск граждан Белоруссии о защите чести и достоинства к журналисту Russia Today Константину Придыбайло.

Претензии к нему заключались в том, что в эфире YouTube-канала СоловьевLIVE Владимира Соловьева он назвал белорусов «тупыми людьми».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, в иске было указано, что фразу «белорусы тупые, конкретно тупые люди» журналист произнес 26 декабря 2020 года.

Истец настаивал на том, что этим высказыванием ответчик распространил сведения, порочащие честь и достоинство всех белорусов. Кроме того, в иске обращалось внимание, что по уровню IQ белорусы превосходят немцев, эстонцев финнов, поляков, латышей, литовцев и украинцев, а в рейтинге стран мира по индексу уровня образования Белоруссия занимает 30-е место, опережая Россию (33), Испанию (36) и Францию (41).

Также в иске были приведены имена выдающихся белорусов: Марка Шагала Жореса Алферова, Ивана Черского и еще 33 известных людей.

Слова ответчика, причинившие истцу нравственные страдания, были оценены им в 1 рубль. Истец также пояснил, что денег ему не нужно, а опровержение фразы — дело принципа, моральный долг.

Адвокат журналиста объяснил, что это было оценочное заявление журналиста, а в судебном иске он видит политическую составляющую.

Напомним, корреспондент RT Константин Придыбайло освещал акции протеста в Минске и 10 августа прошлого года сообщил о своем задержании.