Кириенко рассказал о важности формирования в РФ сообщества IT-специалистов

Главная задача всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — формирование в России сообщества IT-специалистов. С таким заявлением выступил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе встречи с участниками «Цифрового прорыва», которая состоялась в Иннополисе (Республика Татарстан).

IT-сфера постоянно развивается, меняется динамичнее всего в мировой экономике, поэтому крайне важно, чтобы само сообщество специалистов в этой сфере было полноправным участником обсуждения любых принимаемых государством нормативных правовых актов, законов, программ. В этом состоит залог их качественной экспертизы и возможность реального соавторства и совместных действий. Это важнейшее условие обеспечения конкурентоспособности нашей страны, — сказал Кириенко.

За три года в конкурсе «Цифровой прорыв» приняли участие свыше четверти миллиона IT-специалистов, добавил он.

«Каждый год количество конкурсантов увеличивается, в этом году это уже больше 100 тысяч участников. Это крайне важно. В 2020 году на встрече с бизнесом наш президент Владимир Путин говорил, что „Цифровой прорыв“ специально создан для того, чтобы поддерживать развитие лучших специалистов в стране, а самое главное — обеспечить такую площадку взаимодействия и коммуникации и органов власти, и крупнейших российских компаний, и специалистов в этой сфере», — подчеркнул Сергей Кириенко.



Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев обратил внимание на роль Татарстана в развитии российской цифровой экономики.

Татарстан стал отправной точкой для решения самых сложных задач по институциональным изменениям и подготовке кадров. Важная роль в формировании IT-сообщества принадлежит Иннополису. Здорово, что «Цифровой прорыв» позволяет собрать на одной площадке представителей бизнеса, государственных органов, вузов, ассоциаций, специалистов. Это отличная возможность неформально поговорить о том, куда мы идём, какие есть болевые точки. Приглашаю всех к диалогу и желаю участникам успешной работы, обмена знаниями, новых открытий, — отметил Шадаев.

«Сегодня критически важно как для государства, так и для бизнеса способствовать удержанию талантливых IT-кадров в России и формировать комфортную для них среду. „Цифровой прорыв“ — это отличный инструмент для формирования компетентного IT-сообщества профессионалов», — рассказал в свою очередь генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Платформа «Россия — страна возможностей», частью которой является конкурс «Цифровой прорыв», была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.