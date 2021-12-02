Сотню непривитых рабочих не пустили на пермский завод

Примерно сто рабочих пермского завода «Машиностроитель» не были допущены к работе из-за того, что не прошли вакцинацию от коронавируса, как того требует Роспотребнадзор.

Как рассказал начальник управления маркетинга завода Дмитрий Ломаев, это предприятие выполняет государственный оборонный заказ, и поэтому нельзя допустить ухудшение эпидемиологической обстановки.

По его словам, руководство завода выполняет нормативные документы и постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации сотрудников.

«У нас работает 4,5 тысячи человек. 95% из них вакцинированы», — объяснил он в интервью 59.ru.

На предприятии также заверили, что увольнять непривитых сотрудников никто не собирается.

Ранее URA.RU сообщило о том, что об отстранении от работы не прошедших вакцинацию сотрудников объявило руководство ЗАО «Специальное конструкторское бюро», которое входит в холдинг «Мотовилихинские заводы». На предприятии такое решение назвали вынужденной мерой.

Вакцинация от COVID-19 © Авилов Александр/Агентство «Москва»

Согласно указу главного санитарного врача Пермского края о вакцинации населения, привиться от коронавируса обязаны все работники промышленных и агропредприятий.

Как писал «Ридус», вслед за Санкт-Петербургом в Ленобласти ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Также привиться должны студенты колледжей и вузов.