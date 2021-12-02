В СПЧ предупредили об угрозах цифровой трансформации российского общества

Тотальная цифровизация угрожает правам человека и устоям российского общества. Об этом говорится в докладе «Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве», подготовленном Советом при Президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ).

Так, например, серьезные опасения у СПЧ вызывает единая государственная система здравоохранения, содержащая детальные данные о здоровье всех россиян.

Согласно приказу Минцифры, к 2030 году у каждого гражданина России должна быть электронная медицинская карта, сформированная на онлайн-платформе «Госуслуги». Таким образом, предполагается «масштабный сбор информации о физическом состоянии россиян». При этом разрешения у людей по поводу внесения их персональных данных в электронную медкарту никто спрашивать не собирается, указано в докладе.

«Тотальная цифровизация по своим ценностным установкам, пониманию человека, его природы и предназначения находится в непримиримом противоречии с ценностными основами российской культуры. Поэтому идеология массовой цифровизации в ускоренном темпе в том её виде, в каком она продвигается энтузиастами и проповедниками „цифры“, представляет собой самостоятельную угрозу гражданскому и конституционному сознанию нашего общества», — отмечают авторы исследования.

В СПЧ предлагают сформулировать новые принципы использования личных данных. В частности, необходимо минимизировать объем данных и ограничить сроки их хранения. Еще Совет предлагает запретить создание систем «социального рейтинга» и усилить ответственность за несанкционированный сбор и противоправное использование персональных данных.