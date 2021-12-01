ФНС проверит сеть «Галамарт» на предмет уклонения от уплаты налогов

Движение «Объединение потребителей России» пожаловалось в Федеральную налоговую службу на торговую сеть «Галамарт». Компанию подозревают в многолетнем уклонении от уплаты налогов.

В обращении «Объединения потребителей» указано, что в 2018 году руководство торговой сети настойчиво попросило директоров всех своих магазинов зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Таким образом, «Галамарт» разделился на множество ИП, в результате чего налоговая нагрузка была значительно снижена.

«Деятельность всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в интересах компании „Галамарт“, отвечает признакам формального разделения бизнеса и ухода от уплаты налогов», — приводит ОСН выдержку из документа.

Кроме того, утверждает член центрального совета «Объединения потребителей России» Евгений Чирвин, торговая сеть «Галамарт» отличается очень низким качеством товаров. Вероятно, что «контрафакт» оказывается на прилавках из-за использования руководством компании так называемого черного рынка сертификатов.