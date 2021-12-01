Си Цзиньпин: «Единая Россия» повышает благосостояние народа РФ

Партия «Единая Россия» способствует повышению благосостояния народа РФ, а также укреплению авторитета Москвы на международной арене. Такое мнение выразил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в своем официальном приветствии участникам международной конференции «Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение».

«Отношения между Коммунистической партией Китая и „Единой Россией“ развивались на протяжении последних 20 лет и сыграли уникальную роль в реализации важных договоренностей глав КНР и РФ. Кроме того, дружба КПК и „Единой России“ очень помогает в продвижении всестороннего взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Си Цзиньпин.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что межпартийный диалог между парламентами разных государств является важной составляющей дипломатических отношений, поскольку позволяет более эффективно «искать пути противодействия современным угрозам и вызовам».