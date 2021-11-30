В ОП РФ оценили австралийский закон о борьбе с травлей в Сети

Правительство Австралии подготовило законопроект, расширяющий полномочия судебных органов власти. Документ наделяет суды правом принуждать цифровые корпорации раскрывать личности зачинщиков сетевой травли. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

«Мы надеемся, что новый закон заставит технологические корпорации и социальные сети разоблачать анонимных троллей и защищать австралийцев в интернете. Эти реформы будут одними из самых радикальных в мире и позволят нам бороться с вредоносными публикациями в Сети и привлекать компании к ответственности за публикацию клеветнических комментариев на принадлежащих им платформах», — сказал Моррисон.



Премьер уточнил, что информация о личности пользователя, опубликовавшего оскорбления в адрес того или иного человека, позволит пострадавшей стороне идентифицировать обидчика и обратиться с иском в суд.

Возможность скрыться за «виртуальной маской» позволяет агрессорам избежать наказания, что еще больше «развязывает им руки», поэтому инициатива правительства Австралии как никогда актуальна, прокомментировал ситуацию первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Пользуясь анонимностью, они причиняют психологический и моральный вред своим жертвам. При этом одной из самых многочисленных и уязвимых категорий жертв кибербуллинга являются дети. В связи с этим меры по борьбе с анонимностью разрабатываются во многих государствах мира. Прозрачный интернет позволяет оперативнее реагировать на случаи онлайн-травли и выявлять виновных», — пояснил Малькевич в интервью «Ридусу».

Напомним, в России 1 февраля 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле соцсетей, согласно которому онлайн-площадки должны самостоятельно выявлять и блокировать опасный контент, в том числе и оскорбительные комментарии.

«Если говорить о наших отечественных соцсетях, то климат, конечно, улучшился, но вот зарубежные платформы исполнять этот закон не стремятся. Возможно, нам следует подумать о жестких санкциях в отношении иностранных социальных сетей», — рассказал «Ридусу» депутат Госдумы Антон Горелкин.

