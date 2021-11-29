Экс-премьеру Франции Фийону грозит суровый приговор
- 29 ноября 2021, 20:46
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийона может быть приговорен к пяти годам лишения свободы, четыре из которых будут отсрочены.
Кроме того, ему грозит штраф в размере 375 тысяч евро.
Именно такого наказания потребовал для экс-премьера генеральный прокурор Ив Миколе.
Как сообщает BFMTV, супруге Фийона Пенелопе грозит два года лишения свободы условно и штраф в размере 100 тысяч евро.
В своем обвинительном заключении Миколе отметил, что речь идет о людях, обогатившихся незаконно.
Напомним, в марте 2017 года французская прокуратура предъявила Фийону обвинение по делу о растрате государственных средств в связи с фиктивным трудоустройством членов семьи.
В июне 2020 года исправительный суд Парижа признал Фийона виновным в фиктивном трудоустройстве своей супруги, а Пенелопу Фийон — виновной в соучастии в правонарушении и в сокрытии растраты государственных средств.
В июне нынешнего года Франсуа Фийон был выдвинут в состав совета директоров «Зарубежнефти» в качестве представителя РФ. На тот момент он возглавлял компанию Apteras Sarl.
Пост премьер-министра Франции Фийон занимал в 2007—2012 годах.
В апреле 2017 года, будучи кандидатом на пост президента Франции от республиканской партии, Фийон заявил, что Крым исторически является русским, поэтому бессмысленно требовать от России оставить черноморский полуостров.
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