ГБР Украины завело дело из-за стрельбы журналистом из гаубицы в Донбассе

После того как украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал в Сети видео, на котором он стреляет из пушки по ополченцам в Донбассе, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело.

В ведомстве уточнили, что их заинтересовали обстоятельства, при которых гражданское лицо допустили к оружию.

Следствие классифицировало запечатленный на видео выстрел как «нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих». Также виновникам произошедшего инцидента будет инкриминировано «планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», сообщается на сайте ГБР.

При этом к журналисту претензий не возникло. Более того, ведомство попросило не вовлекать его в политические игры.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Бутусов стреляет из гаубицы в сторону ополченцев в Донбассе и посвящает этот выстрел жертвам голодомора. Он также отмечает, что «может быть причастен к гибели некоторых убийц украинского народа».

Комментируя опубликованные кадры, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал выстрел Бутусова преступлением. По мнению сенатора, поступок журналиста является спланированной пиар-акцией «не очень умного человека».

«Он стреляет по мирным жителям, и у следственных органов в ДНР есть все основания возбудить уголовное дело. И рано или поздно он ответит по суду за свои деяния и горько пожалеет о той глупости, которую он сотворил», — отметил Джабаров в интервью «РЕН ТВ».

Как отмечает ФАН, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинская армия ведет наступательные действия в некоторых районах Донбасса. По ее словам, российская сторона получает информацию об использовании украинскими военными запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны НАТО.