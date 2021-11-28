Великобритания ужесточила условия въезда в страну

Британские власти приняли решение ужесточить условия въезда в страну в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

Все въезжающие на территорию Великобритании должны будут сдать ПЦР-тест, а также оставаться на карантине до получения результатов.

Данная мера вступает в силу с 30 ноября.

Как сообщается в обновленном руководстве для путешествий, опубликованном британским правительством, «если вы полностью вакцинированы и прибудете в Англию после 4 часов утра вторника 30 ноября, вам необходимо самоизолироваться и пройти ПЦР-тест до конца второго дня после вашего прибытия. Самоизоляцию можно будет покинуть, если результат теста окажется отрицательным.

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Для невакцинированных по-прежнему предусмотрены ПЦР-тест до вылета, а также на 2-й и 8-й день после прибытия. Все эти дни необходимо находиться на карантине, пишет «РИА Новости».



Ранее британский минздрав сообщил о третьем случае заражения омикрон-штаммом в стране. Масочный режим в магазинах и общественном транспорте вновь стал обязательным.



Как сообщал «Ридус», в Европе в попытке не допустить распространения нового потенциально опасного штамма SARS-CoV-2 прекращают авиасообщение со странами южной Африки. А Израиль сегодня стал первой страной, на 14 дней запретившей въезд вообще всем иностранцам.

