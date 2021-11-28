Появление «омикрона» негативно сказалось на мировом рынке

Известие о выявленном в ЮАР новом штамме коронавируса «омикрон» и его распространении в других странах оказал негативное влияние на ситуацию на мировом рынке.

В частности, инвесторы уже начали переводить средства в более надежные активы.

Ряд стран сразу же объявил об ограничении авиасообщения, а такой шаг всегда сигнализирует о том, что потребление нефти и нефтепродуктов, вероятно, начнет падать.

В результате нефтяной сектор просел примерно на 10%, и теперь баррель североморской нефти сорта Brent реализуется примерно по 72 доллара. Представители стран-участниц ОПЕК+ уже выразили свои опасения по поводу чрезмерного влияния «омикрона» на ситуацию в сегменте.

По прогнозам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, на грядущей неделе Brent, скорее всего, будет стоить от 73 до 76 долларов за баррель, пишет «Российская газета».

Отреагировали на новость о новом штамме и фондовые биржи: ключевые экономические индексы США Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, немецкий индикатор DAX и отечественные индексы РТС и Мосбиржи падали на 2−5%.

Биржа © EPA/TASS

По мнению главного аналитика «Совкомбанка» Михаила Васильева, рубль займет позиции у 74,5−76,5 единицы за доллар и 84,5−86,5 единицы за евро. Он подчеркнул, что в ближайшее время ситуация с распространением «омикрона» и реакция на нее со стороны властей останется главной темой на глобальных рынках.

Как писал ранее «Ридус» в Роспотребнадзоре опровергли заявление сенатора Владимира Круглого о том, что новый штамм коронавируса уже завезли в Россию. «По состоянию на воскресенье омикрон-штамм в России не обнаружен», — заверили в ведомстве.



Тем временем в Европе в попытке не допустить распространения нового потенциально опасного штамма SARS-CoV-2 прекращают авиасообщение со странами южной Африки. А Израиль сегодня стал первой страной, на 14 дней запретившей въезд вообще всем иностранцам.