Ушел из жизни основатель команды Williams «Формулы-1» Фрэнк Уильямс

В возрасте 79 лет скончался Фрэнк Уильямс.

Он был одним из основателей команды Williams («Уильямс»), участвующей в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

«Этим утром позвонила Клэр Уильямс, чтобы сообщить мне очень печальную новость о том, что ее любимый отец, сэр Фрэнк Уильямс, скончался», — цитирует ТАСС генерального директора «Формулы-1» Стефано Доменикали.

Фрэнк Уильямс © EPA/TASS

Британская команда «Уильямс» была основана Фрэнком Уильямсом и Патриком Хэдом в 1977 году. Она девять раз завоевывала Кубок конструкторов «Формулы-1», а ее гонщики побеждали в личном зачете 7 раз.

В 1986 году Уильямс попал в автомобильную аварию, в результате чего был парализован. Но несмотря на это он долгие годы продолжал руководить командой. У ее руля он находился более 40 лет.

В мае 2020 года команда «Уильямс» была выставлена на продажу, а в августе того же года ее приобрела компания Dorilton Capital.

