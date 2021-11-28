Вирусолог назвал болезнь, из-за которой мог появиться штамм «омикрон»

Впервые выявленный в ЮАР штамм коронавируса «омикрон» мог образоваться у ВИЧ-инфицированного, поскольку COVID может надолго оставаться в организме человека и мутировать.

Об этом рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

По его словам, штамм «дельта» вышел из Индии, где очень низкая санитария и очень много людей, страдающих всякими болезнями, а сейчас новый штамм «омикрон» возник в Африке. В будущем, возможно, еще какие-то другие варианты там будут возникать, предположил он.

«Омикрон» мог появиться у ВИЧ-инфицированного человека ослабленного иммунитета. У таких заболевших новые варианты появляются с большей частотой», — отметил Чумаков в беседе с URA.RU.

Вирусолог указал на то, что ВИЧ-инфицированные люди являются «резервуаром», где коронавирус получает много мутаций. «Когда COVID попадает в организм иммунодефицитного больного, он гораздо дольше может там находиться и не вычищается иммунной системой, так как она слабая. Поэтому он начинает там приспосабливаться и мутировать», — объяснил ученый в интервью изданию.

ВИЧ — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в ЮАР. По данным ООН за 2019 год, в стране насчитывается самое большое количество людей в мире, инфицированных ВИЧ.

Ранее в разговоре с «Ридусом» врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что новый подтип коронавирусной инфекции, который маркируется как B.1.1.529, мог появиться в организме человека, больного СПИДом. По его словам, причиной полагать, что новый штамм возник в организме человека с сильнейшим иммунодефицитом, является то, что он имеет рекордное количество мутаций — 32.