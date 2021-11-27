Приглашенные в «красную зону» антиваксеры отказались надевать маски

Визит антипрививочников в «красную зону» Филатовской больницы в Москве был сорван из-за их нежелания выполнить требования медиков.

Гости проигнорировали меры безопасности, отказавшись надевать маски и защитные костюмы.

В свою очередь главврач Валерий Вечорко призвал антиваксеров подумать о своем здоровье и о сотрудниках больницы, рискующих заболеть COVID-19.

«Мы находимся сейчас с вами в инфекционном госпитале. Здесь каждый час, каждую минуту поступают тяжелые больные», — объяснил он, напомнив о необходимости соблюдать санитарные нормы.

Вечорко подчеркнул, что в случае несогласия придерживаться этих правил, визит антиваксеров в больницу не состоится.

«Если кто-то пришел похайповать, это не то место, где хайповать», — ответил он на претензии антипрививочников, отказавшихся идти в «красную зону» в защитных костюмах.

В итоге все предложения медиков по посещению «красной зоны» гости отвергли, в результате чего их попросили удалиться, сообщает «РЕН ТВ».



Ранее главврачи 11 крупных медицинских центров Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара и других городов РФ пригласили в «красную зону» известных политиков, актеров и музыкантов, являющихся противниками всеобщей вакцинации от COVID-19. В список приглашенных вошли Геннадий Зюганов, Егор Бероев, Мария Шукшина, Оскар Кучера, Юрий Лоза, Константин Кинчев и многие другие.