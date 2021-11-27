«Нестабильность как традиция»: эксперты обсудили особенности Кыргызстана

На площадке Telegram-канала «Салам Кыргызстан» при информационной поддержке интернет-издания «Ридус» состоялась очередная аудиоконференция проекта «Круг мнений». Эксперты обсудили особенности политической культуры Кыргызтана — клучевому союзнику России в Центральной Азии.

В республике устоялась «традиция самопроизводства нестабильности», уверил участников аудиоконференции ученый-востоковед Александр Князев.

Таким образом, всевозможные риски нужно рассматривать уже через эту традицию. Мы помним, что в Кыргызстане не раз происходила силовая антиконституционная смена власти с последующей непростой легитимизацией. Многие наблюдатели сегодня живут в ожидании нового цикла подобных событий. Но я думаю, что думаю для похожих событий сегодня нет в Кыргызстане условий, — сказал Князев.

Главная причина прошлых «революционных событий в стране» — недовольство «простых граждан результатами выборов», считает политолог Айболот Айдосов.

«Предстоящие выборы будут проведены честным способом. Для Кыргызстана это что-то новое. За 30 лет существования независимости наш народ, к сожалению, был лишен такой возможности», — заявил эксперт.



«Есть мнение, что те значительные кризисы и конфликты, которые за последние полгода случились в Кыргызстане — были в значительной мере искусственными. Их организаторы — Великобритания и Турция. Это были своего рода пробные удары против президента Садыра Жапарова. Возможно, весной следующего года эти события получат какое-нибудь продолжение», — полагают авторы Telegram-канала «Салам Кыргызстан».

Ранее эксперты «Круга мнений» обсудили, сбылась ли грузинская мечта, дали оценку борьбе за власть в Судане, проанализировали социально-экономические трансформации Узбекистана, рассказали о рынке белых наемников в Африке, и оценили «мягкую силу» России, с помощью которой наше государство пытается отстаивать свои интересы в странах ближнего зарубежья.

