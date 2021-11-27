Фейки недели: самая полезная ложь о вакцине и «положение» Олега Ляшко

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Самый полезный фейк о вакцине против коронавируса

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обнаружил самый полезный в Сети фейк о коронавирусе.



По словам Малькевича, в Сети активно распространяется информация, что витамин C якобы полностью выводит препарат «Спутник V» из организма человека.

«Полезный фейк, поскольку фейкомёты предлагают привившимся принимать витамин C. Во время сезона простуд такой совет лишним не будет. Разумеется, этот метод не сможет вывести из организма препарат. Да и зачем?» — заявил Малькевич.

Он отметил, что «утка» состряпана в стиле «друг брата свата прислал, работает на все 100%, пересылай дальше».

«Откуда у них подобные данные? Никаких фактов, лишь сообщение, способное вызвать сильные эмоции», — заключил общественник.

Эвакуатор поставил машину на крышу гаража

На уходящей неделе в соцсетях появилось видео из Северодвинска, где эвакуатор ставит легковой автомобиль на крышу гаража. Согласно легенде, хозяин машины нарушил правила парковки и был таким образом наказан. В TikTok этот ролик набрал около 2 миллионов просмотров за три дня.

Спустя какое-то время владелец аккаунта в TikTok признался, что видео — просто «прикол». Мужчина выкладывает в соцсети ролики о работе эвакуаторщика, а видео с машиной на крыше гаража сделало его каналу хорошую рекламу.

Военное положение на Украине

Бывший депутат Верховной рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил в эфире телеканала «Наш», что президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить 1 декабря военное положение в государстве.



«Это решение Зеленского направлено исключительно на подавление свободы слова и конституционного права украинцев на протест против коррумпированной власти», — пишет Ляшко в Facebook.

Владимир Зеленский довольно резко отреагировал на реплику господина Ляшко. Он назвал информацию фейком и обвинил экс-депутата в нанесении «экономического удара» по Украине.



«Зачем он это говорит? Какое военное положение? Он понимает, что происходит с рынками? Инвесторы начинают уходить после фразы „военное положение“, цена акций страны падает», — цитирует Зеленского РБК.

