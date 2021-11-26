Пострадавшая от охраны Зеленского журналистка рассказала об инциденте

Журналистка телеканала «Прямой» Анна Дзьоба, пострадавшая от жестокого обращения с ней охранников президента Украины Владимира Зеленского, рассказала подробности инцидента.

В частности, она упомянула о том, что перед тем, как сотрудники Управления госохраны (УГО) толкнули ее, они также схватили видеоблогера и пытались забрать у него телефон.

Инцидент произошел после пресс-марафона, посвященного достижению половины президентского срока Зеленского. По словам Анны Дзьобы, охранники Зеленского толкнули ее на капот автомобиля из кортежа главы государства и повалили ее на землю, сообщает «РЕН ТВ».





Коллеги журналистки оказали ей первую помощь, а затем ее госпитализировали.

Как рассказала сама Дзьоба, у нее диагностировали ушиб локтевого сустава. Кроме того, у нее отекли пальцы, добавила она.