Вынесен приговор автору Telegram-канала «Устинов троллит»

Автор Telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП Дубернатора» Александр Устинов приговорен к 14 годам лишения свободы за мошенничество и вымогательство.

Такое решение вынес Пресненский суд Москвы.

Как сообщили в пресс-службе суда, Устинов признан виновным в совершении двух преступлений по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и преступлений по статье «Вымогательство».

«Путем частичного сложения наказаний он приговорен к лишению свободы на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — рассказали ТАСС в суде.

Отмечается, что ранее прокурор требовал для Устинова 16 лет лишения свободы.

Решением суда Устинов также лишен права заниматься администрированием сайтов и Telegram-каналов с использованием интернета сроком на три года.

Кроме того, журналиста признали виновным и в клевете, однако освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Александр Устинов. © соцсети

Еще двух фигурантов дела — Антона Старка и Ивана Бесценного — суд тоже признал виновными в мошенничестве и вымогательстве. Они приговорены к 10 и 12 лет лишения свободы соответственно.

Суд установил, что Устинов вместе с программистом Старком и журналистом Бесценным занимался распространением компромата на политиков и бизнесменов, после чего предлагал удалить эти сведения за деньги с подконтрольных сайтов и каналов.

Ранее «Ридус» писал о том, что Александр Устинов был взят под стражу три года назад в Екатеринбурге. Из материалов дела следует, что в момент задержания политтехнолог получал 10 миллионов рублей от представителей артемовского машиностроительного завода «Вентпром». После этого были арестованы Бесценный и Старк.



До 2019 года Устинов, Бесценный и Старк находились в СИЗО в Екатеринбурге, после чего были переведены в Москву.

Всех троих также обвиняли в незаконном обороте порнографических материалов через интернет.