«Дар природы»: Мясников назвал продлевающий жизнь продукт

Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в морской рыбе, делают ее одним из самых полезных продуктов питания для человека.

Такое мнение высказал в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, морская рыба также богата витамином В12, йодом и белками, но это не столь важно, поскольку они есть и в других продуктах. А вот Омеги-3 в них нет, отметил он.

«Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты — это дар природы нам», — цитирует Мясникова «ФАН».

В новом выпуске программы «О самом главном», он подчеркнул, что из всех питательных веществ это — то, что реально продлевает жизнь.

Врач также обратил внимание, что Омега-3″ способствует улучшению работы мозга, сокращению риска артрита и депрессии, а также снижению уровня плохого холестерина. Кроме того, полиненасыщенные жирные кислоты могут замедлять процесс образование морщин, добавил он.

Морская рыба © pexels.com

При этом Мясников не рекомендовал беременным женщинам увлекаться морской рыбой и призвал их сократить ее употребление до двух раз в неделю, так как в ней может содержаться ртуть, переизбыток которой вреден для будущего ребенка.

Ранее телеведущий заявил, что многие нестероидные противовоспалительные препараты, которые чаще всего называют обезболивающими, могут быть опасны для здоровья, поскольку провоцируют подъем давления, гипертонические кризы и инфаркты.

Кроме того, Мясников объяснил, почему низкое содержание гемоглобина в крови представляет опасность для здоровья. По его словам, низкий уровень гемоглобина приводит к быстрой утомляемости, а также к усиленной потере волос.

