Юристы рассказали, какие наказания грозят недобросовестным родителям

За неисполнение прямых обязанностей недобросовестных родителей могут оштрафовать и даже лишить свободы, рассказали российские юристы.

Соответствующая статья КоАП РФ предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей или административного ареста на срок до пяти суток.

«По статье за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание детей предусматривается наказание в виде обязательных работ на срок до 150 часов или административного ареста на срок до 15 суток», — сообщила в беседе с URA.RU юрист по семейным делам адвокатского бюро «Q&A» Елена Гнездилова.

В свою очередь, юрист Людмила Александрова предупредила, что россиянам может грозить и уголовная ответственность за неисполнение родительских обязанностей, если будет доказано жестокое обращение с ребенком.

«Оно может быть выражено, например, в психическом или физическом насилии, покушении на половую неприкосновенность, кормлении непригодными к пище продуктами, отказе от госпитализации ребенка, длительное время нуждающегося в медицинском уходе», — объяснила эксперт в интервью изданию .

По ее словам, за такое преступление, совершенное с умыслом, может наступить ответственность вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Оба юриста отметили, что ребенок имеет право сам обратиться за помощью. Александрова пояснила, что, хотя защищать права и законные интересы ребенка должны родители, в ситуации, когда они сами их нарушают, ребенок вправе самостоятельно обратиться в орган опеки и попечительства.

«С 14 лет ребенок может самостоятельно обратиться в суд», — уточнила Гнездилова.

Ранее сообщалось, что матери пятерых несовершеннолетних детей, бросившей их одних в квартире на несколько дней, может грозить до трех лет лишения свободы.