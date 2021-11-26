Синоптик назвал дату наступления настоящей зимы в Москве

Тепло вместе с осадками на самом деле направляется в столицу со стороны восточного Средиземноморья, подтвердил прогноз своего коллеги синоптик Александр Шувалов.

При этом он отметил, что 30 ноября начнется похолодание, а 1 декабря уже придет зима.

«Она придет с несильными морозами — в пределах −1…−6 градусов. [Будет] небольшой снежок, но это уже будет начало настоящей зимы на все начало декабря», — уточнил Шувалов в беседе с «360».

По его словам, в выходные дни в московском регионе будет тепло, но без ливней, хотя осадки все-таки пройдут, причем довольно интенсивные и продолжительные. Синоптик считает, что они начнутся во второй половине дня в субботу и продолжатся в первой половине дня в воскресенье. Он добавил, их вторая волна должна пройти во вторник, но уже в среду наметится переход к низким температурам и снегу.

Погода в Москве © Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Как писал ранее «Ридус», ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 30 ноября выпадет треть месячной нормы осадков, а воздух прогреется до +7 градусов. Он предупредил, что необычайно теплая погода будет сопровождаться обложными и интенсивными дождями с общим количеством осадков до 15−20 миллиметров. По его словам, есть все основания предполагать, что будет побит и дневной, и ночной рекорд температуры воздуха для этого дня.