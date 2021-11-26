Эксперт перечислил главные угрозы, с которыми сталкиваются дети в Сети

Кибербуллинг, онлайн-мошенничество, всевозможные домогательства и общение с нежелательными лицами являются сегодня основными угрозами, с которыми сталкиваются дети в Сети. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин.

«Интернет-платформы играют важную роль в жизни любого ребенка. Виртуальное пространство помогает удовлетворять образовательные, социальные и развлекательные потребности аудитории. Но у него есть и темная сторона. Дети и подростки еще очень неопытны и доверчивы, они максимально уязвимы для воздействия опасных материалов и махинаций преступников», — отметил Сагдатулин.

Защита детей в цифровом пространстве — одна из приоритетных задач для ведущих интернет-площадок России, добавил эксперт.

«Примером подобного ответственного подхода стало создание Альянса по защите детей в цифровой среде в сентябре этого года. На его базе платформы идут по пути саморегулирования для координированной работы по созданию безопасной среды для подрастающего поколения в цифровом пространстве. Это позволит сформировать эффективные инструменты противодействия цифровым угрозам», — заключил Рустам Сагдатулин.

К Альянсу по защите детей в цифровой среде присоединились «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», Национальная медиа группа, «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком» и «МегаФон». Теперь они будут выявлять противоправный контент и ограничивать к нему доступ.

«Всего в альянс объединились девять крупнейших игроков отечественного IT-рынка, — указала начальник Управления президента РФ по ИКТ и инфраструктуре связи Татьяна Матвеева в ходе Форума по защите прав детей и молодежи в цифровой среде, который состоялся в МГИМО. — Мы, со своей стороны, надеемся, что этот альянс будет расширяться, причем не только за счет российских интернет-платформ, но и за счет зарубежных площадок, которые работают в русскоязычном сегменте Сети».

«У каждой компании, входящей в альянс, есть своя зона ответственности: кто-то отвечает за образование, за развитие учебников и курсов по цифровой гигиене, кто-то отвечает за контент, у нас есть медийные компании, для которых это главная зона ответственности. У технологических компаний — «Яндекса», «ВКонтакте», «Лаборатории Касперского» — есть проект по обмену хешами противоправного контента», — подчеркнул председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Антон Шингарев.

В Московском государственном институте международных отношений состоялся Форум по защите прав детей и молодежи в цифровой среде, организованный МГИМО совместно с Центром глобальной IТ-кооперации и Офисом молодежного цифрового омбудсмена при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.