Москвичам пообещали в конце ноября субтропический ливень

По прогнозам синоптиков, осень в Москве завершится погодными рекордами.

Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 30 ноября выпадет треть месячной нормы осадков, а воздух прогреется до +7 градусов.

По его словам, в Москве и Центральной России средняя температура уходящей осени пока лишь символически (на 0,3 градуса) превышает многолетнюю статистику. Однако сезон, по всей вероятности, закроется аномальным, а, возможно, и рекордным теплом.

«К концу месяца теплое дыхание Атлантики усилится субтропическим воздухом восточного Средиземноморья с аномально высоким температурным фоном на 8−10 градусов теплее нормы, что соответствует климатическим показателями полуторамесячной давности», — рассказал Тишковец в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что оттепель будет постепенно усиливаться, и 30 ноября выйдет на пик. В течение суток столбики термометров в Москве будут колебаться от +4 до +6.

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Таким образом, есть все основания предполагать, что будет побит и дневной, и ночной рекорд температуры воздуха для этого дня. Самая теплая ночь в столице 30 ноября наблюдалась в 2006 году, когда метеорологи зафиксировали +4,4, а дневной рекорд температуры был установлен в 1974 году — тогда потеплело до +5,8.

Тишковец добавил, что необычайно теплая погода будет сопровождаться обложными и интенсивными дождями с общим количеством осадков до 15−20 миллиметров. Также ожидается существенное понижение атмосферного давления — оно достигнет своего барического дна и составит 721 миллиметр ртутного столба, что на 25 единиц ниже нормы, подытожил синоптик.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова опровергла заявление своего коллеги Евгения Тишковца о наступлении «январских морозов» в столице в конце ноября. Как она пояснила «Ридусу», согласно долгосрочным моделям прогнозирования погоды, минимальная температура в ночное время в Москве будет не ниже -10 °C. В свою очередь, Тишковец заявил о понижении температуры до -19 °C в ночное время.