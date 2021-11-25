Преступность в Московской области снизилась благодаря видеонаблюдению

Система видеонаблюдения «Безопасный регион» помогла снизить число преступлений в тех местах Подмосковья, где расположены камеры, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, на данный момент Московская область находится в числе лидеров в рейтинге безопасности российских регионов.

При этом он отметил, что с увеличением количества жителей Подмосковья значительно выросли и риски для обеспечения их безопасности.

«Безопасность — это базовая ценность. Где бы ты ни находился — в кафе, в подъезде, во дворе ты должен чувствовать себя в безопасности. Наша правоохранительная система, прежде всего МВД и другие органы, очень много изменили за это время», — подчеркнул глава региона в беседе с «360».

Он объяснил, что для обеспечения безопасности жителей Московской области используются современные технологии, включая систему камер наблюдения «Безопасный регион».

Видеонаблюдение. © URA.RU / TASS

«Там, где мы устанавливаем видеонаблюдение вместе с профессионалами из правоохранительных органов, мы видим радикальное снижение преступности. Прежде чем инвестировать в нее миллиарды рублей, мы посмотрели на эффективность», — заявил губернатор в интервью телеканалу.

Недавно Андрей Воробьев поручил правительству увеличить количество камер видеонаблюдения и поставить опорные пункты полиции в микрорайонах, которые требуют особого внимания.

Как писал ранее «Ридус», в скором времени в Подмосковье появятся две новые платные трассы: одна в Одинцове, а другая — дублер Щелковского шоссе. По словам главы региона, от этого выиграют и жители, и бизнес.