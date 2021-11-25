Губернатор Подмосковья назвал пользу платных дорог

В скором времени в Подмосковье появятся две новые платные трассы: одна в Одинцове, а другая — дублер Щелковского шоссе.

От этого выиграют и жители, и бизнес, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он также признался, что хорошо относится к строительству платных дорог. По его мнению, существование как бесплатных, так и платных дорог дает человеку возможность доехать до пункта назначения так, как ему нравится.

«Если есть альтернатива, если ты едешь в Санкт-Петербург по платной дороге, скорее всего, ты доедешь за пять, пусть шесть часов. Если ты едешь по обыкновенной Ленинградке, как она называется, ты потратишь в два раза больше [времени]", — сказал глава региона в беседе с «360».

По словам губернатора, через два года к объезду объездной дороги в Одинцово будет построена трасса до центра Москвы. При этом можно будет ездить по Кутузовскому проспекту, как и прежде, добавил он.

Въезд на платный участок трассы М-4 в Московской области. © Александр Щербак / ТАСС

Воробьев отметил, что платные дороги — это дополнительная возможность, позволяющая сделать поездку более удобной. А благодаря концессиям, инвестициям и новым рабочим местам развивается регион, подчеркнул он.

В частности, с помощью государственно-частного партнерства планируется построить дублер Щелковского шоссе, уточнил губернатор.

«Наша задача — привлекать не только бюджетные ресурсы, но и предлагать инвесторам самые интересные формы участия в жизни Подмосковья», — заключил Воробьев в интервью телеканалу.

Как писал ранее «Ридус», Министерство транспорта России предложило изменить максимальный размер платы, которую водители сейчас отдают за проезд по платным федеральным трассам и искусственным сооружениям. Ведомство предлагает его повысить.