Верховный муфтий Казахстана предложил другое название для «черной пятницы»

Название популярной распродажи «черная пятница» следует поменять на «щедрую пятницу», считает председатель духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

С таким призывом он обратился к владельцам торговых центров и предпринимателям накануне «черной пятницы», которая в этом году выпадает в Казахстане на 26 ноября.

«Слово «жума» («пятница») в нашей религии и традициях отражает священное, почитаемое понятие. Поэтому я бы хотел призвать владельцев торговых центров страны и всех граждан предпринимателей заменить слова «черная пятница» на «щедрая пятница», — цитирует муфтия «РИА Новости».

По его словам, «щедрая пятница» несет в себе глубокий смысл и соответствует менталитету казахстанцев. Он добавил, что переименование «черной пятницы» в «щедрую пятницу» было бы данью уважения народу республики, большая часть которого придерживается исламских традиций.

Председатель ДУМК выразил убеждение в том, что «щедрая пятница» получит хороший отклик и поддержку среди соотечественников.

Как писал ранее «Ридус», сеть белорусских магазинов хозяйственной и садовой техники «Хозтоварищ» опубликовала на своем YouTube-канале рекламный видеоролик, посвященный «черной пятнице». Его создатели затронули тему иракских мигрантов, которые пытались прорваться через белорусско-польскую границу.