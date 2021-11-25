В Таганроге возникла проблема с хранением тел умерших от COVID-19

Власти Таганрога признали критической ситуацию с хранением тел умерших от коронавируса.

Как сообщил представитель местной администрации, площади патолого-анатомического бюро не соответствуют требованиям и возросшей нагрузке.

Ранее в Сети появилось видео с большим количеством черных пакетов, скопившихся на заднем дворе здания. Автор ролика утверждает, что в мешках находятся тела умерших, а хранятся они на улице из-за образовавшейся очереди на вскрытие.





«В связи с тем, что занимаемые патолого-анатомическим бюро Таганрога площади не соответствуют требованиям и возросшей нагрузки в настоящее время действительно сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от новой коронавирусной инфекции», — объяснили «РИА Новости» в администрации города.

Собеседник агентства отметил, что для стабилизации ситуации количество вскрытий уже увеличили, что должно привести к постепенной ликвидации очереди, создавшейся из-за значительного скопления тел в предыдущие дни.

Он добавил, что для хранения тел уже приспособили холодильную камеру, предназначенную для хранения биопсийного материала. Кроме того, по его словам, городское управление здравоохранения готовит предложения для выделения дополнительных средств на приобретение холодильного оборудования. При этом вопрос строительства в Таганроге морга соответствующей площади остается актуальным.

Как сообщал «Ридус», департамент здравоохранения Ивановской области начал проверку в 4-й городской больнице Иваново после шокирующего видео, снятого в больничном морге одной из горожанок. Жительница Города невест прислала 22 октября в редакцию сайта IvanovoNews видеозапись, которую, по собственным словам, она сделала во время похорон умершего в больнице отца. В ролике сотрудники морга сваливают тела умерших, упакованные в черные пластиковые мешки, прямо на землю.