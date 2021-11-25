«Партия богатых аристократов»: эксперты заявили о деградации КПРФ

Коммунистическая партия РФ — правая консервативная партия, ничего общего с левыми движениями она не имеет. Это сообщество «неких начальников», которые «черпают образы из прошлого», любят «дорогие аристократические увлечения», а «коммунистами называются по ошибке». Такое мнение высказал руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в ходе круглого стола «КПРФ-2021: кадровый и идейный кризис» в МИА «Россия сегодня».

«Сейчас у всех на слуху охотничий скандал с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Если левый европейский депутат незаконно убьет лося, то его незамедлительно выгонят из парламента и партии, поскольку подобное времяпрепровождение идет вразрез с идеями о защите прав рабочего класса и борьбе с олигархами. Но КПРФ старается Рашкина защищать», — пояснил эксперт.

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. © Facebook

«Во всем мире левые партии выступают в пользу запрета охоты. Такое развлечение — удел аристократов, богатых и праздных людей. Они ради собственного удовольствия берут ружье и идут в лес убивать беззащитных животных», — добавил Кузнецов.



«Представители „Единой России“ тоже попадались на незаконной охоте и даже были замешаны в сексуальных скандалах. Единороссы — самая большая фракция, люди там совершенно разные. Но, во-первых, никто ничего не скрывал. А во-вторых, мгновенно принимались соответствующие кадровые решения по партийной линии, административной линии, заводились уголовные дела. Партия заинтересована в чистоте рядов. В случае КПРФ мы этого не видим. Коммунисты действуют по принципу „мол, вы сами дураки, вы притесняете нас по политическим мотивам, лося Рашкин не убивал, а если и убивал, то это был не лось, а переодетый кабан“», — высказался, в свою очередь, директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов. © Facebook

По мнению Мартынова, нынешняя КПРФ очень похожа на последователей основателя Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иностранным агентом и экстремистской организацией) Алексея Навального. «У них ментальная близость! Несистемные оппозиционеры имеют похожие представления о мире. Они постоянно доказывают, что Навальный сидит не потому, что является фигурантом уголовных дел, а потому, что осуждал коррупцию в интернете», — отметил политолог.

Бесконечно эксплуатировать ностальгию по советскому прошлому невозможно, поэтому КПРФ стремительно деградирует. Таким образом, партия вынуждена расширять свою социальную базу за счет «маргиналов, которые никаких симпатий к коммунистам особо никогда не питали», обратил внимание политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

«Например, в 2021 году коммунисты активно демонстрируют солидарность с конспирологами и антиваксерами. Они не придерживаются введенных антикоронавирусных ограничений, критикуют вакцинацию, встречаются при этом с избирателями, нарушая тем самым санитарные нормы. Рашкин даже заболел коронавирусом после одной такой встречи. Но положенные меры соблюдать не стал. Он передвигался по городу, общался с людьми», — сказал Асафов.

«Жуткие легенды и страхи появляются в любые кризисные времена. Наше время не исключение. Многие начинают верить в то, что с помощью прививок в людей вживляют какие-то чипы, и так далее. Коммунисты пытаются на этом сыграть. Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов говорит нам о возрождении фашизма, а депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева пугает какими-то генетическими экспериментами», — подчеркнула политолог Анна Федорова.

Глеб Кузнецов считает, что коммунистическая повестка в России сегодня «бесхозна». Возможно, в будущем ее перехватит какая-нибудь новая партия.