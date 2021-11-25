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Рашкин сбежал от журналистов, обеспокоенных убийством лося

Эдуард Футурье

© Facebook 

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин отказался общаться с журналистами перед заседанием нижней палаты, на котором будет обсуждаться вопрос его незаконной охоты в Саратовской области.

«Всё на пленарном заседании!» — отреагировал Рашкин на просьбу сотрудников прессы прокомментировать браконьерский скандал.

Напомним, Рашкин и несколько его товарищей были задержаны полицией в Лысогорском районе Саратовской области в ночь на 29 октября. Правоохранители обнаружили в багажнике их автомобиля разделанного лося. Тогда депутат утверждал, что они нашли животное уже убитым в лесу. Однако позже Рашкин записал видеообращение, в котором признался, что лося убил и разделал именно он. Депутат отметил, что из-за плохой погоды перепутал лося с кабаном.

По словам приятеля депутата Владимира Матросова, изначально никто охотиться не собирался. Компания поехала на природу просто порыбачить, но Рашкин зачем-то взял с собой ружье. Увидев лося, народный избранник хладнокровно застрелил животное, разделав затем его тушу.

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