В «Единой России» предложили новый метод борьбы с детской преступностью

Вовлечение детей в волонтерскую деятельность может стать эффективным решением проблемы подростковой преступности. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от «Единой России» Артем Метелев.

«У любого человека есть потребность в признании, в поощрении со стороны коллектива, так уж устроена наша психология. У подростков этот вопрос стоит наиболее остро, они очень быстро привязываются к тем, кто даёт им чувство собственной важности и востребованности. В этом смысле мы должны работать на опережение, мы должны первыми предлагать позитивное русло для деятельности, иначе всегда найдутся те, кто склонит их к саморазрушению», — пояснил Метелев.

Он добавил, что «рост количества волонтёров на 7% снижает уровень молодежной преступности примерно на треть». Таким образом, если к 2030 году количество участников волонтерского движения удастся увеличить вдвое, то и молодежная преступность упадет вдвое — с 0,97 до 0,41%.