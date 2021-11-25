Кастюкевич: коммунисты не хотят поддерживать волонтерство

В КПРФ внимание волонтерству не уделяют, предпочитая «приемы по личным вопросам» и митинги. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Кастюкевич, отметив, что получил данную информацию от коллеги из фракции коммунистов Владимира Исакова.

«Невольно вспомнил Иркутскую область, когда в первый год наводнения мы с парнями развозили овощи жителям пострадавших районов. В это же время экс-губернатор и представитель КПРФ Сергей Левченко проводил митинг… И тогда и сейчас приглашаю представителей всех партий съездить с нами хоть в одну зону ЧС. Людям помочь. Я убеждён, что у добра политической ориентации нет», — пишет Кастюкевич в своем Telegram-канале.

Ранее депутат поддержал открытое письмо врачей в адрес публичных людей, которые являются противниками вакцинации от коронавируса.



«По поводу недоверия к российским вакцинам можно дискутировать, только вот наши ученые и вирусологические институты, на базе которых создают вакцины, с советских времен считаются лучшими в мире», — сказал Игорь Кастюкевич.