Фантаст Лукьяненко предлагает заставить антипрививочников сделать укол

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко поддержал открытое письмо медиков в адрес публичных людей, которые являются противниками вакцинации от коронавируса.

Напомним, что главврачи 11 крупных медицинских центров России пригласили политиков, артистов, музыкантов и прочих публичных персон посетить «красные зоны» госпиталей, где лечат заразившихся коронавирусом.

«Мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию по поводу вакцинации и меньше людей будет умирать», — говорится в письме медиков.

Правильно сделали, правильно пригласили, но я сомневаюсь, что кто-то придёт, — отреагировал Лукьяненко. — Но идея правильная, позвать стоило.

Фантаст обвинил так называемых «антиваксеров» в том, что они «мешают выработке коллективного иммунитета». Лукьяненко призвал государство принять «какое-то решение», которое «сделает вакцинацию обязательной». По сути, он выступает за то, чтобы заставить людей, не желающих прививаться, сделать укол.

«Либо, по меньшей мере, должны быть приняты меры, которое вынудит людей вакцинироваться», — заявил Лукьяненко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

