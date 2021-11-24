В проект бюджета включены все социальные поправки «Единой России»

Проект бюджета РФ на 2022—2024 годы, принятый вчера Госдумой во втором чтении, учитывает все социально значимые поправки, предложенные фракцией «Единая Россия». Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента от ЕР Артем Бичаев.

По его словам, расходы на «социальные обязательства государства» вырастут на 107 миллиардов рублей.

«К примеру, на 20 миллиардов повысятся траты на ремонт дорог, в два раза будет увеличено финансирование обеспечения жильем инвалидов, а 1,5 миллиарда правительство потратит на программу долговременного ухода за пожилыми. Кроме того, на программу развития села дополнительно выделят 4,4 миллиарда рублей в год, 1,5 миллиарда рублей — на льготные перелеты для жителей ДФО, 2,3 миллиарда — на закупку лекарств для ВИЧ и 400 миллионов — на заготовку донорской крови», — написал Бичаев в Instagram.

Также среди инициатив «Единой России» — выделение дополнительных трех миллиардов рублей на программу содействия занятости молодежи, 14 миллиардов — на обеспечение связью небольших населенных пунктов, трех миллиардов — на капремонт общежитий вузов.