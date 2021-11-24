Глазьев призвал россиян отказаться от «культа золотого тельца»

Экономический кризис России вызван отсутствием в стране идеологии развития. Такое мнение высказал бывший советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев в ходе дискуссии экспертных клубов и сообществ «Переломное время: Идеология, которая объединит нацию».

«Нынешнюю экономическую политику России формирует культ золотого тельца. Тридцать лет мы живем исключительно за счет легких источников добычи. А государственная элита обслуживает интересы тех, кто желает получить максимум прибыли здесь и сейчас, то есть — за счет других. Это и сомнительная приватизация, и рейдерство, и коррупция, и вывоз капитала», — заявил Глазьев.

Наша страна неоднократно спасала мир от разрухи, однако сегодня она лидирует по уровню алчности. Российская политика в сфере экономики не принесет успеха, поскольку она чужда духовному сознанию народа нашего государства, — уверен эксперт.

Современная Россия остро нуждается в глубокой модернизации экономики на основе нового технологического уклада, полагает Сергей Глазьев.

«Экономика не должна находиться в состоянии равновесия. Она обязана постоянно меняться, развиваться. А в основе научно-технического прогресса лежит коллективное интеллектуальное творчество. Не эксплуатация людей ради достижения прибыли, а именно — коллективное творчество, стремление к совершенствованию, духовность вместо материальных стимулов», — заключил экс-советник президента.



В Москве прошла дискуссия экспертных клубов и сообществ «Переломное время: Идеология, которая объединит нацию». Эксперты, представляющие различные интеллектуальные клубы, собрались на одной площадке, чтобы попытаться выработать новую национальную идеологию. Организаторы мероприятия надеются, что благодаря подобным дискуссиям родится содружество ученых, аналитиков и мыслителей, готовых взять на себя ответственность за выявление российского образа будущего.

